Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль
С учетом ситуации на территории Израиля «Ростелеком» обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны.
Абонентам «Ростелекома» будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически.
Решение «Ростелекома» позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков. Реклама. ПАО «Ростелеком»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»