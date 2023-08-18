«Ростелеком» расширяет возможности цифровой платформы коммуникаций

Единая цифровая платформа коммуникаций «Ростелекома» расширяет возможности для бизнеса. Теперь в ней доступна не только облачная телефония, но и специализированное решение «Платформа коммуникаций для бизнеса», которое можно полностью установить на ресурсах заказчика. Оно подойдет компаниям, которые хотят организовать профессиональную и эффективную автоматическую телефонную связь, а также использовать дополнительные сервисы платформы, на собственной инфраструктуре. При этом новое решение «Ростелекома», как и облачный сервис «Виртуальная АТС», отвечает запросам бизнеса на внедрение импортозамещающих технологий. Это полностью российская разработка, включенная в реестр отечественного ПО и способная обеспечить бесшовный переход с решений зарубежных вендоров.

«Ростелеком» готов организовать сервис для бизнес-коммуникаций по гибридной модели, которая объединит преимущества облачных технологий с возможностями программно-аппаратных систем и решений. Вне зависимости от выбранной модели получения сервисов — IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) или гибрид, специалисты компании полностью обеспечивают бесперебойную работу и техническую поддержку внедренных продуктов.

Установленная в периметр информационной инфраструктуры клиента «Платформа коммуникаций для бизнеса» может быть интегрирована с существующими внутренними системами, а ее функционал позволяет решать задачи бизнеса любого масштаба. Так, платформа поможет объединить в единую телефонную сеть территориально распределенную структуру заказчика или организовать работу корпоративного контактного центра. При этом для контакт-центра будет доступна система записи и оценки разговоров операторов, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и создание расписания с возможностью переключения между сценариями ответа. Гибкая настройка сценариев переадресации и голосового меню (IVR) позволит эффективно распределить входящие вызовы и минимизировать количество пропущенных звонков, а также снизить нагрузку на операторов.

Директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Александр Яресько:

«Запуск “Платформы коммуникаций для бизнеса” укрепляет лидерские позиции “Ростелекома” на рынке современных российских технологий для роста эффективности бизнеса. Теперь нашим клиентам доступны не только облачные сервисы, но и решения с локальным резервированием и полной установкой на стороне заказчика. При этом мы понимаем, что телефония остается критически важным инструментом коммуникаций. Предлагая рынку полностью отечественную разработку, мы делаем вклад в безопасное и стабильное развитие бизнеса своих клиентов». Реклама. ПАО «Ростелеком».