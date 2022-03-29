«Ростелеком» провел «Урок цифры» для казанских школьников

Что такое интернет? Где он находится и как попадает в здание? Такие вопросы (а также многие другие) задали казанские школьники Артуру Лигостаеву, техническому директору филиала компании «Ростелеком» в Татарстане.

Федеральный оператор поддержал инициативу Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ и провел «Урок цифры» в казанской гимназии №33.

Темой первого занятия стала кибербезопасность. Артур Лигостаев поговорил с шестиклассниками об угрозах, которые могут подстерегать в интернете, и о простых правилах, помогающих создать безопасное для детей пространство. Школьники рассуждали о том, что собой представляют личные данные и с кем ими можно делиться, как придумывать пароли и для чего нужны программы-антивирусы, как противостоять кибербуллингу и мошенникам.

«Шестиклассники – очень хорошая аудитория для такого разговора, – отметила Нелля Шаяхметова, директор гимназии №33 г. Казани. – В этом возрасте дети открытые, они пока еще рассказывают все как есть и готовы прислушиваться к советам взрослых. Нас всегда очень радует, когда на встречу с детьми приходят люди, которые могут интересно рассказать о своей работе. Это не только возможность узнать что-то новое о том или ином производстве, такие специалисты обладают большим авторитетом для детей. Думаю, советы по безопасности в интернете, полученные от человека, работающего в сфере современных технологий, дети запомнят лучше».

«Очень приятно иметь дело с живой реакцией детей, – поделился впечатлениями Артур Лигостаев, технический директор филиала компании „Ростелеком“ в республике Татарстан. – Сегодня дети все в телефонах и планшетах. Просто ограничивать их в использовании гаджетов не выход. Я думаю, важно сохранять доверительные отношения, чтобы ребенок в любой ситуации – необязательно конфликтной, возможно, просто непонятной – в первую очередь обращался к родителям. А родители, со своей стороны, не должны оставлять вопросы без ответа. Даже если они сами не очень хорошо ориентируются в этом пространстве, лучше попробовать разобраться вместе и найти надежные каналы достоверной информации. По теме информационной безопасности таким источником может стать книга „Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир“, она есть в открытом доступе на сайте „Ростелекома“».

В конце занятия тему финансовых махинаций проиллюстрировал видеоролик с историей девочки, которая ответила на звонок «из банка», и в результате мама лишилась всех денег со счета. Короткометражка – часть цикла «Кибербезопасность для детей и взрослых»: каждый из шести фильмов посвящен одной из распространенных виртуальных угроз. В легкой игровой форме показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также даны конкретные советы, как правильно поступать, столкнувшись с угрозой в интернете. Создателей фильмов консультировали эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар», все ролики доступны в кинотеатре Wink.