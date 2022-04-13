«Ростелеком» провел «Урок цифры» для челнинских школьников

Чем бит отличается от кубита? Как устроен квантовый компьютер? Что такое принцип неопределенности Гейзенберга и причем тут кот? Об этом и многом другом рассказали десятиклассникам школы №21 Набережных Челнов Марат Гафуров, директор сервисного центра филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан, и Марсель Мухаметгасимов, ведущий инженер участка сервисно-технологической поддержки. Занятие прошло в рамках «Урока цифры» – проекта, приуроченного к Году цифровизации в Республике Татарстан.

- По первому образованию я педагог, но, признаюсь, после практики в школе не был. Мне было приятно вернуться к детям, пусть и на один урок, - поделился впечатлениями после занятия Марсель Мухаметгасимов. – Когда я готовился к занятию, сам узнал много нового о квантовых технологиях. Аудитория досталась благодарная и очень интересная – с десятиклассниками можно говорить на равных, они живо интересуются происходящим в мире и технологиями будущего. После обсуждения темы урока – квантового компьютера и возможностей, которые он открывает, мы успели поговорить и о том, что волнует детей – что представляет собой «Ростелеком», какие услуги оказывает компания населению и государству, что такое кибербезопасность и какие правила нужно соблюдать каждому пользователю интернета.

- Наша школа выражает команде «Ростелекома» искреннюю признательность за отлично проведенный «Урок цифры», - поблагодарил сотрудников филиала Ильдар Хабибуллин, директор школы. – Ребята слушали с горящими глазами. Возможно, что-то осталось непонятным, все-таки тема сложная даже для взрослых, но дети приобщились к тем технологиям, которые будут определять нашу жизнь через 5-10 лет. Особенно интересно обсуждать эти вопросы с людьми, каждый день имеющими дело с технологиями, которые тоже в свое время казались фантастикой и далеким будущим.