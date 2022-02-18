«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» увеличивает период приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее». Свои работы представители региональной медиасферы смогут подать до 31 марта включительно.

На конкурс уже допущено свыше 1 200 материалов. Наибольшее количество заявок традиционно подано в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» (почти 600 публикаций), «Телевидение» (около 300 сюжетов), а также в специальную номинацию от «Ростелекома» «Цифровой стиль жизни» (более 100 материалов). Самые активные участники — представители массмедиа из Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов.

«В мире, изменившемся из-за пандемии, тема информационных технологий выходит на первый план. В фокусе внимания участников конкурса — внедрение в различных сферах Big Data, нейросетей, голосовых помощников, использование искусственного интеллекта. Вместе с тем журналистов и блогеров волнуют проблемы развития умных территорий, кибепреступности, интересуют вопросы digital-трендов, формирования цифровых предпочтений, а также профессии будущего», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома», представитель федерального жюри конкурса Кира Кирюхина.

Победители федерального этапа конкурса отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки «Ростелекома» и Schneider Electric, откроют для себя популярные туристические места Севера.

XI конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса: www.smi.rt.ru.