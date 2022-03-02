«Ростелеком» поделился секретами профессионального успеха

Технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Артур Лигостаев рассказал о том, что представляет собой работа в телекоммуникационной отрасли, с учащимся отделения «Телекоммуникационные технологии и информационная безопасность» Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи.

Тон встрече — дружеский и неформальный — задала небольшая викторина, в которой соревновались две команды. Шефство над одной из них взял Артур Лигостаев, над другой — Асгат Садиков, директор центра эксплуатации. Конкурсанты разрабатывали логотип Года цифровизации, которым стал 2022-й в Татарстане, угадывали название фильма, зашифрованное в нескольких картинках, разбирались, чем цифровизация отличается от информатизации и автоматизации. Задания находили живой отклик у зрителей — они активно болели за свои команды, а также отвечали со своих смартфонов на специально подготовленные вопросы в мобильном приложении.

С небольшим отрывом победила команда технического директора, участники получили подарки от «Ростелекома». Затем Асгат Садиков рассказал о работе филиала в Татарстане и о крупных федеральных проектах, которые реализует компания, — устранение цифрового неравенства 2.0, создание единой сети передачи данных для образовательных учреждений по всей республикеи многие другие.

«Ростелеком» — крупный работодатель. Мы подбираем молодые перспективные кадры, сопровождаем их начиная с техникумов и училищ на протяжении учебы в институтах и университетах. Важно, чтобы у молодых людей еще на стадии обучения была возможность определить, насколько подходит для них работа в телекоме. У нас вы можете своими руками пощупать то, о чем вам рассказывают на занятиях. Что такое ЦОД, как работает кабельное телевидение, что представляет собой каналообразующее оборудование — все это очень интересно! А интерес и любопытство — то, что движет хорошим специалистом», – продолжил рассказ Артур Лигостаев.

«Возможность общаться с людьми, которые на практике имеют дело с теми технологиями, о которых мы говорим на занятиях, очень важна для ребят. Мы высоко ценим готовность сотрудников „Ростелекома“ участвовать в работе по профориентации наших учащихся», – добавила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МЦК-КТИТС Виктория Вафина.