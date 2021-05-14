«Ростелеком» осчастливил жильцов дома в поселке Усады

«Ростелеком» оборудовал многоквартирный дом в жилом комплексе «Счастливый» в Усадах под Казанью интеллектуальным сервисом «Умный домофон». Воспользоваться услугой смогут 69 семей.

«Умный домофон» — один из сервисов цифровой платформы «Ростелеком Ключ», созданной провайдером для удобства и безопасности жителей многоквартирных домов, а также для более эффективной работы застройщиков и управляющих компаний.



«Многофункциональная платформа „Ростелеком Ключ“ работает по принципу „одного окна“. Застройщики, управляющие компании и жильцы получают услуги от одного провайдера, пользуются единым лицевым счетом и управляют сервисами в единой цифровой среде. Цифровую экосистему легко дополнить другими опциями: комплексным видеонаблюдением, умным шлагбаумом, умеющим распознавать номера автомобилей, автоматическими приборами учета ресурсов. Для этого мы создали инфраструктуру связи еще на этапе строительства», — сказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Татарстане Александр Дудин.



Удобство умного домофона уже оценили первые новоселы. Звонок с устройства переадресовывается на мобильный телефон владельца квартиры. Он сможет увидеть визитера, поговорить с ним и открыть дверь, нажав кнопку мобильного устройства. Вызов с домофонной панели принимается везде, где есть интернет. Просто настроить переадресацию на смартфоны или планшеты других членов семьи, а для гостей и курьеров — создать временные ключи.



Данные о визитерах хранятся на защищенном сервере «Ростелекома» и доступны только владельцам жилья — в течение недели они смогут просмотреть в приложении или личном кабинете информацию о посетителях.

Подключить «Умный домофон» и другие сервисы платформы «Ростелеком Ключ» — комплексное видеонаблюдение, «Умные счетчики», «Умный шлагбаум» — можно как в новостройках, так и в существующем жилом фонде.

Узнать подробнее о семействе цифровых сервисов «Ростелеком Ключ» можно на сайте компании.