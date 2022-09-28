«Ростелеком» организовал Wi-Fi для участников гастрофеста на Лебяжьем озере в Казани

«Ростелеком» поддержал осенний «Гастрофест на Лебяжьем», который проходил 24 сентября в Казани. Компания протянула в лесопарковую зону оптику и смонтировала точки Wi-Fi. Участники мероприятия получили доступ к интернету и возможность расплачиваться за товары онлайн.

«Лебяжье озеро — одно из красивейших мест Казани, где регулярно проходят народные гуляния. Теперь благодаря „Ростелекому” здесь появилась стабильная связь, которой могут пользоваться и предприниматели, и горожане», — прокомментировал участие оператора в организации мероприятия директор филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов.

«На полюбившейся казанцам площадке каждый год происходят инфраструктурные изменения. Опыт летнего гастрофеста показал, что на него можно привлечь больше предпринимателей, если предоставить им возможность принимать безналичную оплату. И осенью на фестивале появился высокоскоростной интернет, что позволило увеличить число участников и гостей мероприятия», — отметил в свою очередь первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсур Хисматуллин.

Гастрофест объединил всех, кто предоставляет услуги в сферах общественного питания, туризма и развлечений. На берегу озера работали около 50 фуд-кортов с татарскими, русскими, европейскими и паназиатскими блюдами. Прошли мастер-классы — повара казанских ресторанов и популярные блогеры сразились за звание лучшего кулинара, приготовив кулинарные шедевры из продуктов от местных производителей.

«Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, признанный технологический лидер в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

На территории Республики Татарстан компания оказывает современные телекоммуникационные услуги для граждан, государственных и частных организаций. С перечнем услуг можно ознакомиться на сайте ПАО «Ростелеком» — www.rt.ru.

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