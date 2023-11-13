«Ростелеком» объявил о запуске нового облачного факторингового конвейера

В рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis компания Farzoom (группа «Ростелеком») анонсировала подписание договора с банком «Солидарность» о совместном запуске принципиально нового факторингового конвейера на базе отечественной платформы Farzoom X по партнерской модели с интеграцией цифровой платформы «Биржа дебиторской задолженности».

Факторинговый конвейер будет развернут в сертифицированном облаке «Ростелекома», что позволит обеспечить высокие стандарты в части его эксплуатации, информационной безопасности и масштабирования. Весь процесс принятия решения и финансирования будет бесшовно интегрирован с «Биржей дебиторской задолженности», что позволит радикально сократить сроки, одновременно повысив эффективность риск-менеджмента. На базе конвейера в будущем планируется запуск цифровых финансовых активов.

Цифровая платформа «Биржа дебиторской задолженности» настроена для финансирования поставщиков «Ростелекома». Благодаря тому, что «Ростелеком» верифицирует свои обязательства, поставщики и подрядчики могут получать финансирование на выгодных условиях. А за счет сквозной автоматизации процесса получение денег возможно гораздо быстрее и в полностью цифровом формате. Биржа — это удобный инструмент привлечения наиболее выгодного финансирования для поставщиков «Ростелекома», которые уже выиграли закупочную процедуру и осуществляют поставки и работы, но оплату в соответствии с условиями договора получат позднее.

Директор по развитию новых цифровых продуктов «Ростелекома» Дмитрий Рейдман:

«Используя инновационные технологии и надежную инфраструктуру группы “Ростелеком” для цифровых продуктов, мы нацелены и дальше предлагать уникальные, безопасные и эффективные решения, отвечающие потребностям банков и бизнеса в автоматизации процессов. Кроме того, стоит отметить, что рынок факторинга растет и трансформируется, что делает данный проект особенно актуальным». Реклама. ПАО «Ростелеком»