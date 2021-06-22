«Ростелеком» обеспечил интернетом ЕлАЗ в Татарстане

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету Елабужский автомобильный завод. Теперь производителю спецтехники для нефтегазовой отрасли и дорожного хозяйства открыт широкополосный доступ в Сеть, а также возможность использовать современные телеком-сервисы от крупнейшего в России поставщика цифровых услуг и решений.

«Наши специалисты проложили пять километров оптоволоконного кабеля. Теперь на Елабужском заводе есть современная оптическая инфраструктура, которая может служить основой для подключения различных цифровых сервисов. Имея широкополосный доступ к интернету, легко смонтировать камеры облачного видеонаблюдения для повышения безопасности, развернуть виртуальную АТС для более эффективного общения с клиентами и партнерами, организовать виртуальный центр обработки данных для оперативной работы с большими объемами информации», — отметил директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Александр Дудин.

«Мы знаем „Ростелеком“ как надежного партнера, который всегда готов идти нам навстречу. Поэтому, когда завод переехал на новую производственную площадку и надо было организовать инфраструктуру связи, мы обратились к специалистам провайдера. Они проложили сети и обеспечили предприятие широкополосным доступом к интернету со скоростью гигабит в секунду. Планируем воспользоваться и другими услугами, в первую очередь нас интересуют облачные сервисы, которые предлагает „Ростелеком“», — прокомментировал генеральный директор АО «Производственное объединение ЕлАЗ» Камиль Галимов.

В ближайшее время воспользоваться услугами от компании «Ростелеком» смогут и другие предприятия, расположенные на территории ЕлАЗа. Специалисты провайдера предложат заказчикам необходимые сервисы с оптимальным соотношением цены и качества.

Оставить заявку на подключение услуг для юридических лиц можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании https://kazan.rt.ru/b2b, а также по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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