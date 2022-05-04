«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья

«Ростелеком» завершил федеральный проект по подключению образовательных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) в Приволжском федеральном округе. Доступ к скоростному интернету с возможностью фильтрации контента получили 9885 учебных заведений в 13 регионах Поволжья.

В Республике Татарстан к ЕСПД подключены 1408 учебных заведений. Специалисты провайдера организовали в школах защищенные каналы связи и оснастили каждую интернет-точку комплексом криптографической защиты. Система ограничивает посещение нежелательных сайтов. Скорость доступа к интернету составляет 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с в сельских образовательных учреждениях.

Вице-президент и директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Евгений Петров заявил: «При поддержке государства построена единая оптическая инфраструктура, обеспечивающая высокую скорость передачи данных. Это защищенная от кибератак и утечек информации цифровая среда. Благодаря госпроекту городские и сельские школы получили равные возможности доступа к образовательным ресурсам. „Ростелеком” свел технически разное оснащение учебных заведений к общему знаменателю. Для этого компания дополнительно построила в регионах порядка ста километров оптики. Теперь во всех образовательных учреждениях круглосуточный мониторинг состояния сети и информационной безопасности ведет единый провайдер».

В свою очередь директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов заметил: «Уже сейчас педагоги и школьники активно используют возможности интернета в обучении. Дальнейшее развитие современных технологий и цифровой инфраструктуры помогут сделать образовательный процесс более эффективным».

Прокомментировал это событие и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин: «Проект создания ЕСПД — важный пункт программы Года цифровизации, каковым объявлен 2022-й в Татарстане. Следующий этап — охватить средне-специальные учебные заведения республики. В компании „Ростелеком” мы видим надежного партнера в реализации масштабных и важных для республики проектов».

ЕСПД создана в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Цифровая экономика». Услуга передачи данных предоставляется образовательным учреждениям на основании контракта, заключенного в этом году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Цифровой оператор назначен единственным исполнителем работ по контракту.