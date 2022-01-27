«Ростелеком» наградил татарстанских призеров конкурса «Спасибо интернету - 2021»

«Ростелеком» вручил в Татарстане подарки призерам VII Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету - 2021».

Второе место в номинации «Мой интернет-проект» заняла жительница Казани Мария Ермолаева. Она организовала на своей даче импровизированный музей старинных вещей и рассказала о них в соцсетях.

Диплом и специальный приз получила самая пожилая участница конкурса. Сусанне Тереховой 97 лет, в Великую Отечественную она служила телефонисткой в войсках ПВО. Видеозапись, на которой Сусанна Ивановна читает стихи о войне, в интернете посмотрели сотни зрителей.

Сусанна Терехова:

«Нам, участникам войны, важно знать, что мы нужны людям, что нас хотят услышать. Благодаря интернету делиться воспоминаниями можно с целым миром — мое выступление увидели во многих городах России и даже в других странах. Спасибо за уважение и внимание к нашему прошлому».

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Республика ежегодно становится самым активным регионом, участвующим в конкурсе „Спасибо интернету“, и 2021-й не стал исключением. Татарстанцы старшего возраста прислали 801 заявку, это 17% от всех поданных работ. Такое внимание к нашему проекту показывает, что интерес к цифровым технологиям сегодня не зависит от возраста».

Эдуард Вафин, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан:

«В Татарстане работа по обучению пожилых людей компьютерной грамотности проводится постоянно. В прошлом году почти две тысячи пенсионеров окончили курсы, в том числе по программе „Азбука интернета“, которую „Ростелеком“ разработал совместно с Пенсионным фондом России. Республика планирует провести полную цифровизацию государственных и муниципальных услуг. Важно, чтобы воспользоваться ими могли и пожилые люди».

В прошлом году на конкурс «Спасибо интернету» поступило почти пять тысяч заявок. 60% конкурсантов окончили курсы компьютерной грамотности, 40% обучались самостоятельно. Средний возраст участников конкурса — 64,4 года, шесть авторов представленных работ старше 90 лет.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.