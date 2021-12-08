«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги конкурса «Спасибо интернету!»

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2021». Результаты были объявлены в ходе Недели российского интернета (RIW 2021).

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ.

Всего было подано около 5 000 заявок из 79 регионов РФ, 85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса. 33,8% участников конкурса — работающие пенсионеры, их количество по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью: выход на пенсию и умение пользоваться интернетом дают возможность реализовывать как собственные интернет-проекты, так и участвовать в различных общественных программах. Около 30% работ поступило от «серебряных» волонтеров, некоторые из них получили гранты от НКО.

Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:

1 место: Шешегова Валентина Куприяновна, Новосибирская область;

2 место: Терехова Светлана Николаевна, Удмуртская Республика;

3 место: Сараева Любовь Фёдоровна, Волгоградская область.

Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:

1 место: Истомин Игорь Степанович, Республика Алтай;

2 место: Соколова Татьяна Николаевна, Красноярский край;

3 место: Сердечная Татьяна Ивановна, Москва.

Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» стали:

1 место: Хорошевская Татьяна Ивановна, Краснодарский край;

2 место: Тарадина Татьяна Геннадьевна, Оренбургская область;

3 место: Хорошева Лариса Юрьевна, Санкт-Петербург.

Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:

1 место: Егорова Альбина Павловна, Рязанская область;

2 место: Углова Лариса Александровна, Ульяновская область;

3 место: Меджус Анна Петровна, Иркутская область.

Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:

1 место: Семенова Евгения Федоровна, Свердловская область;

2 место: Ефимова Татьяна Михайловна, Ярославская область;

3 место: Абдил-Азизова Алёна Камилжановна, Республика Карелия.

Победителями в номинации «Мой интернет-проект» стали:

1 место: Хасанова Татьяна Ивановна, Республика Башкортостан;

2 место: Ермолаева Мария Вениаминовна, Республика Татарстан;

3 место: Можаровский Анатолий Тарасович, Амурская область.

По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

В топ-10 активных регионов в 2021 году вошли:

1. Республика Татарстан — 801 участник (16,74%);

2. Воронежская область — 411 участников (9,25%);

3. Московская область — 394 участника (8,87%);

4. Оренбургская область — 307 участников (6,91%);

5. Ульяновская область — 216 участников (4,86%);

6. Кемеровская область — 143 участника (3,22%);

7. Рязанская область — 139 участников (3,13%);

8. Ростовская область — 137 участников (3,08%);

9. Костромская область — 120 участников (2,70%);

10. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 118 участников (2,66%).

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.