«Роста может не быть, но почему снижение?»: Минниханов указал главам, где искать деньги

Доходы татарстанской казны выросли в первом полугодии 2022 года почти на 60 млрд рублей, несмотря на санкции. Однако тревожные звоночки все же есть – некоторые компании не адаптировались к новым реалиям и задолжали бюджету 2 млрд рублей. Где искать резервы в нынешних условиях, финансистам объяснил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 61,4%», – сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов Фото: president.tatarstan.ru

Собственные доходы бюджета выросли на 43%

«За первое полугодие поступления в консолидированный бюджет республики составили 230 млрд рублей, из них собственные доходы – 207 млрд рублей. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 61,4%», – сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов республики в Доме Правительства.

Он добавил, что в текущей политической ситуации предприятия испытывают беспрецедентное санкционное давление и вынуждены работать под влиянием изменений курса рубля, цен на энергоресурсы и других внешних факторов.

Несмотря на все это, доходы бюджета Татарстана выросли. По итогам первого полугодия прошлого года собственные доходы консолидированного бюджета составляли 149,3 млрд рублей, то есть выросли в этом году на 58 млрд рублей, или на 43%.

Руководитель ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сказал, что большинство налогоплательщиков достаточно успешно адаптируются к новым условиям Фото: president.tatarstan.ru

Две трети налогов Татарстан направил в федеральный бюджет

Руководитель ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сказал, что большинство налогоплательщиков достаточно успешно адаптируются к новым условиям. «Это позволило не только сохранить нам налоговую базу в первом полугодии, но и серьезно ее приумножить», – отметил глава налоговой.

Налоговые сборы выросли на треть, ­или на 152 млрд рублей. Сказались высокие финансовые показатели компаний за прошлый год и первый квартал этого года, благоприятные цены на нефть, увеличение зарплаты и эффективность налогового администрирования.

Всего налоговики в первом полугодии в Татарстане собрали 635 млрд рублей, из них 66% было зачислено в федеральный бюджет, 34% ­– консолидированный бюджет республики.

Данные Управления ФНС по РТ

«Несмотря на разворот санкций, в июне поступления в консолидированный бюджет республики возросли к июню 2021 года почти в полтора раза, что говорит о высокой устойчивости экономики Татарстана к внешним шокам», – подчеркнул Сафиуллин.

Данные Управления ФНС по РТ

Налоговая будет пресекать «конвертные» выплаты

Но не все так радужно. Налоговики увидели тенденцию к снижению производства в некоторых отраслях, а это в будущем может привести к уменьшению налоговых доходов.

«Мы уже видим рост числа видов экономической деятельности, по которым снизились поступления бюджет во втором квартале к соответствующему периоду прошлого года. И это четкий сигнал всем для более тщательного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности компаний и принятия по возможности мер поддержки», – подчеркнул Сафиуллин.

Данные Управления ФНС по РТ

Прежде всего, нужно мониторить налог на прибыль. В первом полугодии 2022 года суммарно было собрано 96,2 млрд рублей налога – в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но в третьем квартале платежи ожидаются значительно ниже, чем во втором.

Данные Управления ФНС по РТ

Еще один весомый налог ­для татарстанского бюджета – налог на доходы физических лиц. В первом полугодии его поступление выросло на 13% ­– до 46,3 млрд рублей. Здесь налоговая видит риски из-за сокращения персонала, продолжительности рабочей недели, снижения премиальных выплат и дивидендов.

«К тому же не исключен всплеск “серого” рынка труда. С учетом имеющихся рисков первостепенными задачами являются: для отраслевых министерств во взаимодействии с бизнесом – сохранение рабочих мест и уровня заработной платы не ниже, чем на 1 марта, для налоговых органов – недопущение незаконной оптимизации НДФЛ и пресечение “конвертных” выплат», – заявил Сафиуллин.

Задолженность по налогам выросла до 11 млрд рублей

Руководитель ФНС в Татарстане заметил, что по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2 млрд рублей, или на 23%, выросла налоговая задолженность перед консолидированным бюджетом Татарстана. Больше всего она увеличилась по налогу на прибыль и по НДФЛ.

«Анализ показывает, что основными причинами роста долгов стали сложности с адаптацией некоторых представителей бизнеса к работе в новых условиях, что создает неплатежи по всей цепочке контрагентов и в конечном итоге приводит, к сожалению, к несвоевременной уплате налогов», – сказал Сафиуллин, добавив, что ФНС усилит работу в этой части, но в то же время пообещал бизнесу и гражданам помощь налоговой службы в условиях санкционного давления.

Данные Управления ФНС по РТ

В целом задолженность по налогам достигла 10,7 млрд рублей. Президент Татарстана назвал это первым резервом для финансовой системы.

«Существенно выросли долги предприятий, которые курируют Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, Министерство промышленности и торговли, Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Как вы помните, раньше мы держали задолженность на уровне 8,5 млрд рублей, а сейчас “улетели” за десятку. Руководителям министерств следует усилить работу с задолженностью, в том числе через работу балансовых комиссий. Это относится также и к муниципальным округам», – поручил Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что прогнозы поступления налога на прибыль на третий квартал вызывают серьезное беспокойство. Он поручил отраслевым министерствам еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности, снижают платежи в бюджет. «Наша главная цель – обеспечить их работоспособность и развитие. Необходимо помогать производителям выстраивать кооперационные связи. Находить рынки сбыта и использовать меры поддержки. Инициировать предложения федеральный уровень по новым мерам поддержки», – подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что особую настороженность следует проявить главам территорий, где отмечается падение поступления НДФЛ Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов поручил муниципалитетам работать с долгами по НДФЛ и земельному налогу

Он поручил главам городов и районов обратить внимание на легализацию теневого рынка труда, поскольку налог на доходы физлиц – это основной доход муниципалитетов.

«Следующая тема – это работа комиссий по легализации теневой заработной платы. Главы, я обращаюсь к вам: необходимо усилить работу по сокращению неформального рынка труда. Все трудовые отношения должны быть соответствующим образом оформлены. На местах задолженность по НДФЛ составляет 2,5 млрд рублей», – обратил внимание Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что особую настороженность следует проявить главам территорий, где отмечается падение поступления НДФЛ.

«Доходы физических лиц – это основной доход наших муниципалитетов. Ниже 45% – это Камское Устье, Мензелинский, Тукаевский, Бавлинский, Атнинский, Заинский районы… Надо разобраться. Понятно, что роста может не быть, но почему снижение? Это основной ваш доход», ­– заявил руководитель республики.

Минниханов также обратил внимание, что в ряде районов идет снижение по уплате налогов за земельные участки.

«Есть тема земельного налога – по 17 районам поступления снизились по отношению к прошлому году. В чем причина? Нижнекамский, Нурлатский, Сармановский, Бавлинский, Алексеевский, Заинский… Тоже просил бы внимательно вместе с налоговиками и Минфином эти цифры посмотреть», – сказал Минниханов.

Кроме того, Президент Татарстана поручил усилить работу по реализации национальных проектов в Татарстане. На эти цели в этом году в республике будет направлено 32,5 млрд рублей, из которых более 10 млрд – средства республиканского бюджета.

«Все параметры, которые заложены в соглашении с федеральным центром, должны быть достигнуты», – подчеркнул Минниханов.