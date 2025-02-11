Рост зарплат и населения: в Тукаевском районе Татарстана подвели итоги 2024 года

Численность населения Тукаевского района Татарстана на начало 2025 года превысила 52 тыс. человек, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Об этом заявил глава районного исполкома Камиль Назмиев на итоговой сессии Совета муниципалитета.

Валовой территориальный продукт увеличился на 2,8% и составил 73,7 млрд рублей. Объем отгруженной продукции вырос на 12,6%, до 55,3 млрд рублей, а промышленное производство увеличилось на 3% по сравнению с 2023 годом.

Заработные платы в Тукаевском районе Татарстана за 2024 год выросли на четверть, до 76 тыс. рублей. Что касается среднедушевого дохода населения, то в конце прошлого года он приблизился к 45 тыс. рублей. При этом уровень безработицы составляет всего 0,13%.

Однако в районе имеется проблема с укомплектованностью врачами, которая составляет чуть больше двух третьих от необходимого количества – 67,6%. С младшим и средним медперсоналом в учреждениях здравоохранения ситуация немного лучше, однако и здесь не хватает 20% работников.

Назмиев подчеркнул, что район ведет работу по привлечению молодых кадров. Одним из средств такого привлечения стало целевое обучение студентов района.

«Неплохие цифры. В целом основные показатели выполнены, хотя резервы для улучшения работы есть», – заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, резюмируя сказанное на сессии.