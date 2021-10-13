Рост заболеваемости коронавирусом отмечается во всех федеральных округах РФ

Увеличение числа заболевших коронавирусом наблюдается во всех федеральных округах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Ее слова приводятся в Telegram-канале Правительства РФ.

Тенденции к росту заболеваемости фиксируются в 77 регионах страны, рассказала Попова. Наибольший прирост числа заражений коронавирусом отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Она отметила, что 38 субъектов России уже ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан и усилили контроль за соблюдением масочного режима.

Глава Роспотребнадзора доложила, что люди старше 60 лет по-прежнему остаются основной группой риска заражения коронавирусом и в 64 регионах для непривитых пенсионеров вводится обязательная самоизоляция.

На сегодяшний день 605 школ были переведены на дистант, а 117 детских садов закрылись на карантин из-за сложной эпидемиологической обстановки в России.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Республике Татарстан с 11 октября был введен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров, не прошедших вакцинацию от коронавируса, а также введена система QR-кодов для посещения общественных мест.