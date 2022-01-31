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Здоровье
31 января 2022  08:28
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске в четыре раза увеличилась заболеваемость инфекционными болезнями

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За последнюю неделю заболеваемость инфекционными болезнями в Нижнекамске выросла в четыре раза. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев.

«Для нас сегодня каждый случай ОРВИ — это подозрение на Covid. На амбулаторном этапе сейчас находятся 1145 человек. За последнюю неделю заболеваемость вирусными инфекциями выросла в четыре раза. На стационарном лечении находится 71 человек. Динамика по госпиталю также идет в сторону увеличения», — отметил Мерясев.

Сегодня в Нижнекамске основной поток заболевших приходится на поликлиники. Температурящих пациентов принимают в красных зонах. «Из-за роста заболеваемости мы были вынуждены усилить именно красные зоны. Если раньше принимал один врач или фельдшер, то сегодня персонал в красных зонах увеличен в два раза, поликлиники работают без выходных», — отметил спикер.

Специалист также рассказал о ходе прививочной кампании в районе.

«Одним из доказанных методов профилактики распространения инфекций является вакцинация. Первым компонентом из 171 тыс. взрослого населения мы охватили 163 289, вторым компонентом привито 154 213 человек. 55 тыс. человек подлежат ревакцинации», — уточнил Сергей Мерясев.

#вакцинация
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