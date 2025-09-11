Рост выдачи потребительских кредитов зафиксировали в Татарстане в августе

В августе в Татарстане и других регионах России зафиксирован рост выдачи потребительских кредитов по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом выражении показатели остаются значительно ниже прошлогодних, свидетельствуя о продолжающемся охлаждении рынка, следует из данных НБКИ.

Количество выданных потребительских кредитов в августе составило 1,60 млн единиц. Этот показатель оказался выше июльского значения на 2,4% (в июле – 1,57 млн).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число займов снизилось почти вдвое – на 43,8% (в августе прошлого года было выдано 2,85 млн кредитов).

Объем выданных кредитов также показал разнонаправленную динамику: в августе он увеличился на 10,7% относительно июля и составил 331,6 млрд рублей (против 299,5 млрд месяцем ранее). Однако в сравнении с августом 2024 года объем сократился на 32,4% – с 490,7 млрд до 331,6 млрд рублей.

Среди 30 регионов-лидеров по числу выданных займов наибольшая активность зафиксирована в Москве (111,4 тыс. кредитов), Московской области (97,7 тыс.), Краснодарском крае (65 тыс.), а также в Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (58,4 тыс.) и Свердловской области (55,3 тыс.).

Наибольший рост в сравнении с июлем 2025 года продемонстрировали Республика Саха (Якутия), где выдача кредитов увеличилась на 12,4%, Санкт-Петербург (+9,3%), Москва (+5,6%), Ленинградская область (+5,3%) и Красноярский край (+4,8%).

В то же время ряд регионов из топ-30 показали снижение: Приморский край (-3,4%), Саратовская (-1,7%), Воронежская (-1,5%), Ростовская (-1,1%), Белгородская (-1,1%) области и Хабаровский край (-1,1%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что рост выдачи потребительских кредитов наблюдается на протяжении последних четырех месяцев, однако в количественном выражении рынок остается почти вдвое ниже показателей прошлого года.

По его словам, с конца 2024 года объемы кредитования стабилизировались в диапазоне от 1,2 до 1,6 млн кредитов в месяц, что указывает на определенную стабилизацию. Волков подчеркнул, что одной из причин увеличения числа займов в августе стало снижение банками ставок – средняя полная стоимость кредита уменьшилась на 3,1 п.п.

При этом он обратил внимание, что аппетит банков к риску остается низким. Финансовые организации продолжают придерживаться осторожной политики, ориентируясь на заемщиков с положительной кредитной историей и долговой нагрузкой не выше 50%.

В связи с этим, как пояснил Волков, потенциальным клиентам важно внимательно следить за состоянием своей кредитной истории и не допускать ее ухудшения.