Рост выдачи кредиток на 10,9% зафиксировали в Татарстане в июле

Рост выдачи кредитных карт зафиксировали в Татарстане: в июле 2025 года их число увеличилось на 10,9% по сравнению с июнем. Однако в целом по стране рынок остается нестабильным – объем новых кредиток и лимитов к ним значительно снизился относительно прошлого года. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, количество новых кредитных карт в России в июле составило 1,11 млн, что на 49,7% меньше, чем в аналогичном месяце 2024 года (2,2 млн). При этом по сравнению с июнем показатель вырос на 7,9% (в июне – 1,03 млн). Рост в июле последовал после снижения в мае-июне.

Объем лимитов по кредитным картам также увеличился на 9,8% по сравнению с июнем – до 115 млрд рублей против 104,7 млрд месяцем ранее. Однако относительно июля 2024 года показатель снизился более чем вдвое – на 55,6% (тогда он составлял 258,9 млрд рублей).

Среди регионов наибольшее количество новых кредитных карт в июле выдали в Москве (88,6 тыс.), Московской области (71,6 тыс.), Краснодарском крае (50,6 тыс.), Санкт-Петербурге (47,6 тыс.) и Свердловской области (35,8 тыс.).

Татарстан вошел в число регионов с наибольшими темпами роста: количество новых кредиток увеличилось на 10,9% по сравнению с июнем. Схожая динамика отмечена в Москве (+12,4%), Московской области (+12,1%), Тульской (+11,8%) и Омской (+11,2%) областях.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача кредитных карт после падения во второй половине 2024 года стабилизировалась и в 2025-м колеблется в пределах 1,03–1,11 млн в месяц. Однако, несмотря на рост в июле, говорить о завершении периода снижения пока рано.