Рост ВРП, зарплат и инвестиций: как завершился 2023 год для экономики Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ВРП республики превысил 4 трлн рублей

Несмотря на сохраняющиеся ограничения, введение новых и расширение вторичных санкций, дефицит кадров и ужесточение кредитно-денежной политики, предприятия Татарстана продолжают развивать производства, делать в них инвестиции, перестраивать логистику. Так начал заседание коллегии Министерства экономики Татарстана глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

«Благодаря сформированному запасу прочности и бесперебойной работе предприятий малого и среднего бизнеса, согласованным действиям органов власти всех уровней и реализации государственных мер поддержки по итогам 2023 года валовой региональный продукт (ВРП) республики превысил 4 трлн рублей при темпе роста 103,6%», – отметил министр.

По его словам, наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность. При этом ключевой вклад в динамику промышленного производства вносят обрабатывающие отрасли, и в первую очередь машиностроение.

Мидхат Шагиахметов отметил, что в особые экономические зоны за прошедший год удалось привлечь 26 новых резидентов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди основных показателей Шагиахметов также выделил:

рост объема инвестиций в основной капитал, который в прошлом году превысил планку в 1 трлн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее;

объем строительных работ вырос на 15,1% – до 708 млрд рублей;

оборот розничной торговли вырос на 11,3% – до 1,4 трлн рублей;

реальная средняя заработная плата выросла на 11,3% – до 60 тыс. рублей;

безработица составляет 0,21%, или 4,3 тыс. человек.

Отдельное внимание министр уделил поддержке малых и средних предприятий. Так, предприятия МСП в 2023 году получили в качестве поддержки свыше 87 млрд рублей.

Шагиахметов также отметил, что в особые экономические зоны за прошедший год удалось привлечь 26 новых резидентов.

«Развитию бизнеса из реального сектора способствует эффективное использование созданной инфраструктуры, в частности промышленных парков. На территории промпарков работают более 1,6 тыс. предприятий и 65 тыс. человек», – добавил министр.

Мурат Керефов отметил, что страна в целом завершила год с ростом ВВП на 3,6% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Республика идет в ногу с общероссийскими показателями и по многим превосходит их»

В свою очередь заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов отметил, что страна в целом завершила год с ростом ВВП на 3,6%.

«Во многом это заслуга регионов, чьи усилия на местах помогли экономике адаптироваться к санкциям и запустить структурные изменения», – заявил он.

Замминистра подчеркнул, что Татарстан вносит огромный вклад в общую картину экономического развития страны.

«Татарстан остается одним из сильнейших регионов не только в ПФО, но и в масштабах всей России. По целому ряду макроэкономических параметров республика идет в ногу с общероссийскими показателями и по многим превосходит их опережающими темпами», – заявил Керефов.

Он добавил, что рост экономики в Татарстане носит структурный характер. То есть он происходит в тех областях, в которых необходимо повысить независимость отечественных технологий и обеспечить локализацию производства.

«Трудовые законы менять сложно и страшно, но там много ресурсов»

Одной из основных проблем, с которой сталкивается экономика Татарстана в частности и всей России в целом, – дефицит кадров, заявил председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат от РТ Максим Топилин.

«Сегодня мы должны подумать, какие меры могут приниматься на рыке труда. Безусловно, надо думать про производительность труда, рост производства, снижение издержек, но есть еще и трудовое законодательство, которое менять сложно и страшно. Но надо очень аккуратно к этому подходить, потому что там есть большие ресурсы», – заявил Топилин.

Максим Топилин: «Все говорили сегодня о нехватке трудовых ресурсов, у нас есть с этим проблемы, и федеральное правительство делало максимальные шаги системного характера, чтобы от этой проблемы уйти» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, в качестве задач на этот год он выделил корректировку закона о защите капиталовложений, изменение законодательства о концессиях, а также закон о лицензировании. Все это направлено на то, чтобы бизнес мог работать, не сталкиваясь с барьерами.

«Все говорили сегодня о нехватке трудовых ресурсов, у нас есть с этим проблемы, и федеральное правительство делало максимальные шаги системного характера, чтобы от этой проблемы уйти», – сказал депутат.

По его словам, в прошлом году удалось реализовать проекты, которые долго ждали своего времени.

«Неоднократно звучало мнение о необходимости закона о партнерских финансах – проект лет пятнацать обсуждался на различных площадках. И в прошлом году нам удалось этот законопроект довести до конечной точки, и теперь два года будет проходить эксперимент. Уже появляется много вопросов. И я надеюсь на помощь всех, кто связан с этой темой, мы всегда готовы выслушать и откорректировать законодательство», – отметил Топилин.

Он также напомнил, что в прошлом году серьезные изменения были внесены в закон об ОЭЗ, причем большинство предложений сформировались по итогам заседания комитета Госдумы, которое прошло в Татарстане на площадке ОЭЗ «Алабуга». «И почти все предложения, которые были связаны с упрощением процедур, легли в российское законодательство», – заключил Топилин.

«Результат огромного труда коллективов и их руководителей»

Результаты экономического развития Татарстана – это совместная работа предприятий и органов власти республики с федеральными партнерами и ведомствами, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, подводя итоги заседания.

Рустам Минниханов поблагодарил Мидхата Шагиахметова за успешную работу ведомства и похвалил коллективы и руководителей предприятий республики за добросовестный труд» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов также поблагодарил министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова за успешную работу ведомства. «Вы сумели выстроить мощную созидательную работу как внутри республики, так и с федеральными партнерами», – отметил Раис РТ.

Он также похвалил коллективы и руководителей предприятий республики за добросовестный труд. «Этот успех – результат огромного труда коллективов и их руководителей. Мы всегда это помним, и вся наша работа нацелена на это», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что нельзя забывать про оборонно-промышленный комплекс и обязательства в части СВО, которые предприятия республики выполняют в полном объеме.

В завершение Раис Татарстана отметил слаженную работу штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане, который возглавляет Шагиахметов.

«Очень предметно работает штаб, по большому счету все наши задачи, которые есть в национальных проектах и федеральных программах, реализованы, поэтому всем большое спасибо», – заключил Минниханов.