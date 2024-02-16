Рост ВРП и рекордные инвестиции: в Минэкономики Татарстана подвели итоги 2023 года

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Несмотря на сохраняющиеся ограничения, введения новых и расширение вторичных санкций, вопросам дефицита кадров и ужесточения кредитно-денежной политики, предприятия Татарстана продолжают развитие своих производств, сохраняя инвестиционную активность и перестраивая логистику и рынки сбыта. Об этом сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

«Благодаря сформированному запасу прочности и бесперебойной работе предприятий малого и среднего бизнеса, согласованным действиям органов власти всех уровней и реализации государственных мер поддержки по итогам 2023 года ВРП республики превысил 4 трлн рублей при темпе роста 103,6%», – отметил министр.

По его словам, наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность. При этом ключевой вклад в динамику промышленного производства обеспечен обрабатывающими отраслями и в первую очередь машиностроением.

Среди основных показателей Шагиахметов также выделил:

Рост объема инвестиций в основной капитал, который в прошлом году превысил планку в 1 трлн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее;

Объем строительных работ вырос на 15,1% – до 708 млрд рублей;

Оборот розничной торговли вырос на 11,3% – до 1,4 трлн рублей;

Реальная средняя заработная плата выросла на 11,3% – до 60 тыс. рублей;

Безработица составляет 0,21%, или 4,3 тыс. человек.

Отдельное внимание министр уделил поддержке малых и средних предприятий. Так, предприятия МСП в 2023 году получили в качестве поддержки свыше 87 млрд рублей.

Шагиахметов также отметил, что в особые экономические зоны за прошедший год удалось привлечь 26 новых резидентов.

«Развитию бизнеса из реального сектора способствует эффективное использование созданной инфраструктуры, в частности промышленных парков. На территории промпарков работают более: 1600 предприятий и 65 тысяч человек», – добавил министр.