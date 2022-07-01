Рост платы за ЖКХ в большинстве районов Татарстана с 1 июля не превысит 6,2%

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Плановое изменение тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля в Татарстане, как и во всех регионах России. Счет-фактуру с новыми тарифами жители республики получат в августе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

«В среднем для жителей большинства муниципальных образований рост платы за коммунальные услуги не превысит 6,2%. Это значительно ниже уровня фактической инфляции в России», – говорится в сообщении.

Ежегодный пересмотр тарифов на услуги ЖКХ важен для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий республики, которые обеспечивают население жизненно важными услугами, а промышленность – ресурсами и инженерной инфраструктурой.

По итогам 2021 года компании ЖКХ поставили потребителям 1,1 млрд кубометров воды, приняли 318,4 млн кубометров сточных вод, подали 32,3 млн Гкал тепловой энергии и 26,5 млрд кВт*ч электроэнергии.

Средства, заложенные в тарифах, направляются на оплату труда порядка 29 тыс. работников коммунального хозяйства, а также на ежедневное обслуживание коммунальной инфраструктуры: 17 тыс. километров сетей водоснабжения, 5,6 тыс. километров сетей водоотведения, 3 тыс. километров тепловых сетей, 16,1 тыс. километров линий электропередачи.

Большинство объектов коммунального хозяйства введены в эксплуатацию после 60-х годов и имеют высокую степень износа. В этой связи 29 регулируемых предприятий направляют тарифные источники на модернизацию инфраструктуры в рамках утвержденных инвестпрограмм. Например, в Набережных Челнах средства, полученные за счет тарифа на тепло, направлены на реконструкцию городских тепловодов и магистральных сетей. В Нижнекамске за счет указанных средств проводятся работы по реконструкции магистрального тепловода и подкачивающих насосных станций. В Заинске тарифные источники напрвлены на модернизацию городской теплосети. В Казани в рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал» на 2022-2028 годы предусмотрено выполнение 46 мероприятий в сфере водоснабжения и 14 мероприятий в сфере водоотведения. Также в Казани реализуется инвестиционная программа АО «Татэнерго» по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.