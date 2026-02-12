Рост населения и дефицит инфраструктуры: итоги 2025 года для Лаишевского района

Лаишевский район завершил 2025 год с ростом промышленности, инвестиций и зарплат, войдя в число лидеров в Татарстане. На итоговой сессии власти отчитались о запуске новых производств и строительном буме, но вместе с этим признали: быстрый прирост населения обострил дефицит школ, дорог и врачей. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Перед началом отчетной сессии Олег Коробченко вместе с Ильдусом Зариповым осмотрел выставку продукции местных предприятий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы стали добрее, отзывчивее»

Перед началом отчетной сессии заместитель Премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко вместе с главой Лаишевского района Ильдусом Зариповым осмотрел выставку продукции местных предприятий. Разработки представили семь компаний, работающих в разных сферах: от информационных технологий и продовольствия до образования и производства объектов гуманитарной помощи для бойцов в зоне специальной военной операции.

Коробченко отметил качество продукции, которая производится в районе. Также он поблагодарил неравнодушных жителей, которые помогают нашим бойцам.

На сессии глава района озвучил, что валовой территориальный продукт по итогам 2025 года оценивается в 81 млрд рублей, рост составил 7,8% к предыдущему году.

Коробченко отметил качество продукции, которая производится в районе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Несмотря на внешние жесткие ограничения, мы стали добрее, отзывчивее, научились жить в условиях любых вызовов. Успешное поступательное развитие наших крупных предприятий позволило району уверенно смотреть в будущее и исполнять все взятые на себя социальные обязательства», – подчеркнул Зарипов.

Объем отгруженных товаров за 11 месяцев 2025 года достиг 69,88 млрд рублей – рост 6,7%. По этому показателю район занимает 7-е место в Республике Татарстан. Среднемесячная заработная плата в районе превысила 104 тыс. рублей, увеличившись на 12,6%. Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев составили 35,94 млрд рублей, рост – 7,1%. Инвестиционный потенциал района оценивается в 82 млрд рублей с созданием более 25 тыс. рабочих мест.

Олег Коробченко по итогам доклада обратил внимание, что Лаишевский район – один из передовых в Татарстане и вносит один из наибольших вкладов в развитие всей республики.

«В этом году мы превысили отметку в 6 трлн рублей произведенной товарной продукции. Когда я озвучиваю эти цифры в других регионах, они думают, что я говорю про целое государство», – сказал вице-премьер.

Ключевым событием 2025 года стал ввод в эксплуатацию завода литий-ионных аккумуляторных батарей полного цикла ООО «Батареон» на территории индустриального парка «Лаишево» Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Новые производства

Ключевым событием 2025 года стал ввод в эксплуатацию завода литий-ионных аккумуляторных батарей полного цикла ООО «Батареон» на территории индустриального парка «Лаишево». Объем инвестиций составил 1,1 млрд рублей, создано 149 рабочих мест.

«Группа компаний «Дорхан» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственно-логистического комплекса класса А общей площадью 500 тыс. квадратных метров. В четвертом квартале введен в эксплуатацию второй корпус площадью 60 тыс. кв. метров. Планируется привлечение до тысячи сотрудников. Объем инвестиций составит 18 млрд рублей», – доложил Ильдус Зарипов.

Активно развиваются новые промышленные площадки и на остальной территории района. В Егорьевском сельском поселении реализуется проект «Эшград», объем инвестиций – 650 млн рублей. В Кирбинском поселении на базе «Трансстроймеханизации» создается частная промплощадка «М-12» с 8 резидентами, инвестиции – 2,7 млрд рублей, 449 рабочих мест.

На пересечении трассы М12 и дороги Столбище – Атабаево планируется создание производственно-хозяйственного парка «Якты Юл» с объемом инвестиций 24 млрд рублей. Также заявлены проекты «Тургай» (720 млн рублей), «Мирас» (309 млн рублей) и пока безымянная промышленная площадка в Державинском сельском поселении (более 1 млрд рублей).

Ильдус Зарипов: «Существующая улично-дорожная сеть перегружена. Необходима модернизация коммунально-инженерной инфраструктуры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жилье и дороги

Строительный бум в районе очевиден: ежегодно вводится более 300 тыс. кв. метров жилья. За 7 лет численность населения выросла с 44,5 до 75 тыс. человек – прирост более 30 тыс. прописанных жителей. Однако активный ввод жилья привел к отставанию социальной и дорожной инфраструктуры.

«Существующая улично-дорожная сеть перегружена. Необходима модернизация коммунально-инженерной инфраструктуры», – констатировал глава района.

Тем не менее проблема постепенно решается. Уже начались работы по строительству дублера Оренбургского тракта с реконструкцией автодороги Столбище – Атабаево до М12, а также автодороги от ЖК «Южный Парк» до развязки на трассе Казань – Оренбург. Также в 2025 году открылся участок дороги Р-239 Казань – Оренбург с обходом села Сокуры.

«Был на этом участке дороги. Сокуров не видел», – пошутил Зарипов.

Кроме того, введены в эксплуатацию электрическая подстанция 110 кВ «Сокуры» и подстанция «Каипы» 35 кВ стоимостью 450 млн рублей, автоматизированная газораспределительная станция в селе Песчаные Ковали. Начал работу канализационный коллектор и водопровод на территории Лаишевского узла – масштабный проект стоимостью более 10 млрд рублей.

«За последние пять лет Татарстан показал свою устойчивость перед санкциями, пандемией и внешними угрозами. Для регионов России мы остаемся примером по качеству жизни, развитию инфраструктуры и, что особенно ценно, единству нашего народа. Это наш крепкий фундамент, на котором мы будем и дальше строить благополучие каждого татарстанца», – добавил Коробченко.

Олег Коробченко: «Основой успешного развития республики является устойчивая общественно-политическая обстановка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит социальных объектов и рост смертельных аварий

В то же время инфраструктура для жизни значительно отстает от бурного развития района.

«Активный ввод жилья за последние годы и увеличение численности жителей приводит к отставанию в развитии дорожной и социальной инфраструктуры. Особенно остро стоит вопрос строительства школ и детских садов, новых поликлиник, объектов спортивно-досуговой деятельности», – указал на другую сторону монеты глава района.

В качестве первоочередных мер глава района обозначил несколько направлений. Во-первых, достигнута договоренность с инвестором о строительстве детского сада на 220 мест и универсального спортивного зала с последующей передачей объектов в муниципальную собственность. Во-вторых, ведутся переговоры с Кабинетом Министров РТ о расширении и капитальном ремонте школ в селах Столбище, Каипы и Никольское. В-третьих, продолжится реализация программы самообложения граждан, которая уже позволила привлечь 510 млн рублей из республиканского бюджета при собранных 131 млн рублей.

Страдает и система здравоохранения: району требуются врач-психиатр, акушер-гинеколог, хирург, кардиолог, дерматовенеролог, участковые терапевты и лаборанты. Реализация программы «Земский доктор» в 2026 году станет одним из ключевых инструментов привлечения специалистов, пообещал Зарипов.

На неожиданно острый момент указал Коробченко.

«Мы ежедневно теряем людей в ДТП, пожарах и других происшествиях. В прошлом году у нас в республике в ДТП погибло 345 человек, и это на 24 трагедии больше, чем в 2024 году. В том числе на дорогах Лаишевского района погибло 17 человек, и это тоже с ростом почти в два раза. Это показатель, который нас тянет вниз», – рапортовал он.

Министр связал плачевную статистику с ростом количества скоростных дорог. Но, тем не менее, это не может быть оправданием – необходимо формировать атмосферу нетерпимости к нарушителям ПДД.

«Основой успешного развития республики является устойчивая общественно-политическая обстановка. В Татарстане дружно проживают представители ста семидесяти пяти национальностей и разных конфессий. Республика всегда отличалась высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, единения общества, особенно в период испытаний. <…> Когда мы едины, никакие трудности нам не страшны», – призвал Коробченко.