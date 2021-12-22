Рост экономики и задачи-2022: эксперт назвал возможные темы пресс-конференции Путина

Постпандемийное восстановление экономики, внешняя политика и вопросы взаимоотношения регионов с федеральным центром — такие темы могут прозвучать во время завтрашнего общения Президента России Владимира Путина с прессой. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» рассказал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Он отметил, что видит три основных темы для общения Президента РФ с журналистами.

«Первая тема касается ковида и постковидного восстановления экономики страны. Вторая тема — это внешняя политика, с учетом новых сложностей и вызовов на международной арене. И еще один важный аспект — это планы на будущее, на следующий год. Владимир Владимирович затронет те задачи и цели, которые он ставит перед федеральным правительством», — считает Куртов.

Он также не исключил, что главе государства могут задать и вопросы, связанные со взаимоотношениями регионов страны и федерального центра.

«Особенно эту тему муссировать не будут, но скорее всего, какие-то из этих вопросов Президенту РФ будут заданы», — резюмировал Алексей Куртов.

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в полдень по московскому времени. В этом году участие в мероприятии примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ. Общение с российским лидером пройдет в живом формате.