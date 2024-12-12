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Рост доходов, получение знаний и занятие бизнесом: Казанцы поделились планами на 2025 год
Каждый шестой (16%) житель Казани планируют увеличить свой доход в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob.
14% казанцев хотят в 2025 году повысить квалификацию или пройти курсы. Такое же количество хотят получить повышение на работе. Еще 7% горожан планируют получить новые знания в рамках своей профессии. Около 4% намерены заняться предпринимательской деятельностью или расширить уже существующее дело.
Четверть респондентов отметили, что у них отсутствуют конкретные профессиональные цели на будущий.
Повышение дохода основной целью мужчины называют почти в два раза чаще, чем женщины. Кроме того, они чаще планируют карьерный рост. Женщины, в свою очередь, предпочтение отдают профобучению.
Опрос проводился со 2 по 11 декабря.
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