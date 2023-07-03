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Росстат: жители Татарстана зарабатывают больше всех в ПФО
Средняя зарплата жителей Татарстана за апрель текущего года оказалась самой большой в Приволжском федеральном округе (ПФО). По данным Росстата она составила 58 907 рублей.
Также в список регионов округа со средней оплатой труда выше 50 000 рублей вошли Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия, а также Нижегородская, Оренбургская и Самарская области.
Аутсайдерами рейтинга Росстата оказались республики Марий Эл и Мордовия. В среднем жители данных регионов зарабатывают ниже 45 000 рублей.
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
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