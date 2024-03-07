Росстат заявил о подорожании овощей к началу весны

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В России подорожали овощи, например, белокочанная капуста, свекла, морковь и репчатый лук. Таковы данные Росстата за минувшую неделю с 27 февраля по 4 марта.

«Выросли цены: на капусту белокочанную +2,3%, помидоры +1,9%, свеклу столовую +1,3%, морковь +1,2%, яблоки +0,5%, лук репчатый +0,4%», – говорится в сообщении Росстата.

В Татарстане, по данным Росстата на 26 февраля, белокочанная капуста стоит около 36,4 рубля за кг, свёкла – 39,6 рубля на кг, морковь – 38,1 рубля за кг, лук репчатый – 37,3 рубля за кг, помидоры – 237,2 рубля за кг.

При этом некоторые овощи стали дешевле в среднем по России. Например, огурцы (-5,2%) и картофель (-0,3%).