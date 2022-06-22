Росстат зафиксировал недельную дефляцию в четвертый раз с начала года

За неделю с 11 по 17 июня в России зафиксировано снижение цен. Уровень дефляции составил 0,12%, следует из материалов Росстата.

С начала 2022 года недельная дефляция фиксируется уже в четвертый раз. На предыдущей неделе этот показатель составил 0,14%.

С начала июня потребительские цены упали на 0,26%, с начала года — выросли на 11,51%. Годовая инфляция замедлилась с 16,69% до 16,42%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития РФ, по итогам 2022 года инфляция в стране составит 17,5%.