Росстат зафиксировал максимальное с 2015 года снижение реальных зарплат

За апрель 2022 года реальные начисленные зарплаты в России уменьшились на 7,2% в годовом выражении, что стало максимумом с декабря 2015 года, когда они сократились на 8,4%. Это следует из подготовленного Росстатом доклада «Социально-экономическое положение России».

Столь резкое снижение реальных зарплат произошло на фоне санкций стран Запада и увеличения инфляции. При этом на фоне пандемии коронавируса максимальное падение не превысило 2% (таков был этот показатель в апреле 2020 года, когда в стране действовал наиболее жесткий локдаун).

Кроме того, снижение реальных зарплат в апреле по сравнению с мартом оказалось еще более выраженным — на 8,3%. Это связано с тем, что в марте они выросли на 3,6%, продемонстрировав наилучшую динамику за последние годы. В Росстате такое увеличение ранее объяснили выплатами годовых и квартальных бонусов и премий, а также индексацией зарплат, связанной с ростом инфляции в феврале и марте, напоминает РБК.

Всего за январь — апрель 2022 года зарплаты в реальном выражении увеличились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Вместе с тем за I квартал 2022-го показатель вырос на 3,1% в годовом выражении.

Уменьшение реальных зарплат в апреле случилось на фоне ускорения годовой инфляции до 17,83%. Более высокий темп роста цен в последний раз был зафиксирован в январе 2002-го (18,96%).

Впрочем, среднемесячная зарплата в номинальном выражении за апрель выросла на 9,4% год к году и составила 62 269 рубля. В месячном выражении она уменьшилась на 6,9%. Всего за январь — апрель средняя номинальная зарплата увеличилась на 13,6% в годовом выражении.