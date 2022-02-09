Росстат: За 8 лет реальные доходы россиян выросли на 3,1%

На 3,1% увеличились реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году. Эти данные привел Росстат в докладе о социально-экономическом положении России, сообщает РБК.

Уточняется, что с 2013 года, когда доходы россиян увеличились на 4%, рост реальных располагаемых доходов на 3,1% стал крупнейшим.

«Увеличение реальных располагаемых доходов на 3,1% — это очень хороший результат с учетом того, что инфляция в 2021 году оказалась на уровне 8,4%», — пояснил заведующий Лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев.

В прошлом году пик роста доходов населения пришелся на третий квартал, когда показатель вырос на 8,8% к аналогичному периоду 2020 года. До 0,5% в годовом выражении замедлился рост доходов в четвертом квартале.

По его Ведева, резкое замедление позитивной динамики в четвертом квартале оказалось обусловленным тем, что на фоне перезапуска экономики в январе-сентябре происходил восстановительный рост доходов, а также спроса после пандемии. К концу года ситуация стала стабильной.

По прогнозу эксперта, в 2022 году не стоит ждать сильного увеличения доходов. Они будут меняться инерционно

и к концу года вырастут на 1,7%.