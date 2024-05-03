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Росстат хочет «прокачать» систему сбора данных о расходах россиян
Росстат опубликовал на портале госзакупок контракт, по которому должны разработать «рекомендации по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и [при] ограниченных возможностях сбора первичных данных».
Стоимость работ, согласно документу, составляет 6 млн рублей. Их должны выполнить в два этапа — до конца сентября и до середины ноября 2024 года, пишет РБК.
Цель данной меры - достигнуть полноты выборки и повысить результативность сбора данных в наблюдениях за доходами и расходами граждан.
Для достижения цели планируют внедрить интегрированную систему сбора данных о расходах. В системе должны быть как опросные методы, так и «внешние источники информации», если там есть детальная информация о тратах отдельных лиц.
Сейчас в Росстате исследуют расходы, обследуя бюджет. Также ежеквартально проводятся опросы и изучаются записи расходов, которые люди ведут сами. В основном эти данные собирают ТЦ и банки.
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