Росстат хочет «прокачать» систему сбора данных о расходах россиян

Росстат опубликовал на портале госзакупок контракт, по которому должны разработать «рекомендации по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и [при] ограниченных возможностях сбора первичных данных».

Стоимость работ, согласно документу, составляет 6 млн рублей. Их должны выполнить в два этапа — до конца сентября и до середины ноября 2024 года, пишет РБК.

Цель данной меры - достигнуть полноты выборки и повысить результативность сбора данных в наблюдениях за доходами и расходами граждан.

Для достижения цели планируют внедрить интегрированную систему сбора данных о расходах. В системе должны быть как опросные методы, так и «внешние источники информации», если там есть детальная информация о тратах отдельных лиц.

Сейчас в Росстате исследуют расходы, обследуя бюджет. Также ежеквартально проводятся опросы и изучаются записи расходов, которые люди ведут сами. В основном эти данные собирают ТЦ и банки.