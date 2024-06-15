Росстат: ВВП РФ в I квартале действительно вырос на 5,4%

Росстат подтвердил, что российский внутренний валовый продукт (ВВП) за 1 квартал текущего года вырос на 5,4% в годовом выражении.

Согласно данным, объем ВВП России в тот период достиг 43,2 трлн рублей. Причем рост валового продукта обусловлен увеличением индекса физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей. Среди них: оптовая и розничная торговля (+11,4%), обрабатывающие производства (+9%), строительство (+4,8%), а также гостиницы и рестораны (+4,6%), пишет ТАСС.

Напомним, что по итогам 2023-го ВВП России вырос на 3,6% или до 172,148 трлн рублей. Индекс-дефлятор внутреннего валового продукта РФ стал больше на 7% по сравнению с 2023-м.

Как сказала замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова, рост российского ВВП свидетельствует о том, что экономика нашей страны оказалась крепче, чем ожидали другие страны. Она смогла адаптироваться к внешним шокам и увеличить выпуск в самых разных отраслях. Россия доказала, что ее экономика теперь менее зависима от традиционных секторов, в частности, добычи полезных ископаемых, подчеркивает спикер.

Она также считает, что важно поддерживать адаптивные свойства экономики, и увеличить объем инвестиций. Сейчас российское правительство активно этим занимается: создает предсказуемые условия для ведения бизнеса, распределяет риски между инвесторами и государством, предоставляет реальные льготы для инвестирующих компаний и многое другое, рассказала Крючкова.