Росстат: В России за пять лет снизилось число сельхозорганизаций и фермерских хозяйств

В России за пять лет сократилось количество объектов предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам в Казани на круглом столе, посвященном предварительным итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

«Общее число объектов предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве сократилось, но средний размер хозяйств увеличился. Так, по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года их насчитывалось 211 тыс., а в 2021 году – 151 тыс., включая сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей», – рассказал докладчик.

По его словам, количество сельскохозяйственных организаций в России сократилось на 3,4 тыс., фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – на 56 тыс.

«Площадь сельхозугодий в этом секторе тоже продолжала сокращаться в течение пяти лет. И снизилась на 7,5% – более чем на 9,5 млн гектаров. Общая посевная площадь в целом по этому сектору сократилась более чем на 1 млн гектаров. По зерновым и зернобобовым снизилась на 2 млн гектаров – на 4,5%, по картофелю – на 20%, по овощам – на 15%, по кормовым – на 18%. Существенно увеличилась посевная площадь только по техническим культурам – сразу на 30%», – констатировал Лайкам.

Замруководителя Росстата добавил, что поголовье сельхозживотных, кроме мелкого рогатого скота, за пять лет в целом увеличилось. В частности, количество крупного рогатого скота выросло на 90 тыс. (на 1%), в том числе коров – на 110 тыс. (3,3%), свиней – более чем на 30%, птицы – на 5%.

«Из общего числа сельхозорганизаций, которые заявляли, что занимаются сельскохозяйственной деятельностью, реально осуществляли такую деятельность 73%. То есть у нас 24 тыс. сельхозорганизаций. Более чем на 20% сократилось число микропредприятий – с 12 тыс. до 9,5 тыс.», – отметил он.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа прошлого года. Окончательные результаты по российским регионам Федеральная служба государственной статистики планирует опубликовать в октябре, а в ноябре – по муниципальным образованиям.