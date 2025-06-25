Росстат: в России подешевели яйца, сахар и сливочное масло

С 17 по 23 июня в России зафиксировано снижение цен на ряд продуктов питания. В первую очередь подешевели яйца, сахар и сливочное масло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

По данным ведомства, цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,3%. Существеннее всего подешевела белокочанная капуста — на 3,2%, за ней следуют картофель (-2,2%), помидоры (-2,1%), репчатый лук (-1,5%) и бананы (-0,8%).

Также в отчёте указано:

«Цены снизились: на яйца куриные (-2,4%), сахар-песок (-0,4%), масло сливочное, рис и макаронные изделия (-0,3%), пшено (-0,2%) и колбасы полукопченые, варено-копченые (-0,1%)».

Однако рост цен также имел место. В первую очередь подорожали некоторые овощи и фрукты:

«Цены изменились: на морковь +3,3%, огурцы +2,8%, яблоки +1,5% и свеклу столовую +0,7%», — говорится в докладе.

Росстат также сообщил о повышении цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1%), мороженую рыбу, ржаной хлеб и черный чай (+0,4%), а также на ряд мясных и молочных продуктов, сладости и готовую еду.