Росстат: В России фиксируют снижение цен на яйца и куриное мясо

Яйца в России с 23 по 29 января 2024-го стали дешевле на 1%, а куриное мясо — на 0,5%. Такие данные приводит Росстат, соощает ТАСС.

При этом с 16 по 22 января 2024 года эти два продукта также дешевели. Так, цены на куриные яйца в РФ «упали» на 1,4%, а на куриное мясо — на 0,8%.

Кроме того, в ведомстве фиксируют и падение цен на 0,3% на свинину, подсолнечное масло, помидоры и гречку. Также на 0,1% стали дешевле фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Рост же цен зафиксирован на белокочанную капусту (+3,3%), огурцы (+2,6%), свеклу (+2%), морковь (+1,4%), лук и бананы (+1,1%). Стали дороже и такие продукты, как картофель с яблоками (+1%), баранина (+0,9%), говядина, сливочное масло, твердый сыр (+0,5%). Среди других продуктов, которые подорожали: вермишель, рис, водка (+0,4%), сосиски, сардельки, колбаса, рыба, макароны (+0,3%).