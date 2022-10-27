Росстат узнал о максимальном за два года сокращении промпроизводства

Промышленное производство в России в сентябре 2022 года снизилось на 3,1% год к году. Соответствующая информация содержится в ежемесячном отчете Росстата.

Сильнее за последние два года этот показатель сокращался только в октябре 2020-го на фоне пандемии коронавируса — тогда он упал на 5,3%. Впрочем, в целом по итогам девяти месяцев 2022 года промпроизводство в РФ выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

В месячном выражении производство увеличилось на 0,5%, однако с учетом сезонного фактора оно в сентябре снизилось на 0,4% по сравнению с августом.

По данным статистиков, «все четыре сектора промышленного производства, учитываемые при расчете индекса, показали снижение объемов производства в сравнении с сентябрем 2021 года». Это произошло впервые с лета 2020 года.

Наиболее сильное сокращение зафиксировано в сферах водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 7,5% год к году. Обрабатывающие отрасли продемонстрировали снижение на 4% в годовом выражении.

Слабее негативный тренд выражен в добыче полезных ископаемых, которая уменьшилась на 1,8%. При этом добыча нефти и газа снизилась на 2,2%, а добыча металлических руд — на 6,5%. Стоит отметить, что вклад добычи нефти и газа в индекс промпроизводства составляет 31%.

Кроме того, энергетический сектор и услуги тепло- и газоснабжения сократили объемы генерации электроэнергии и выработки пара на 1,5%.

Среди отдельных отраслей наиболее заметный спад зарегистрирован в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, которое уменьшилось на 52% в годовом выражении. Заметно упало и производство прочих транспортных средств и оборудования — на 16%.

Спад также зарегистрирован в обработке древесины (на 19% к прошлому году), станкостроении и производстве оборудования (на 16%) и производстве готовых металлических изделий (на 4,5%).

На этом фоне заметно вырос выпуск лекарственных средств — на 12%. Помимо этого, увеличилось производство одежды (на 6%), оказание сервисных услуг в сфере добычи полезных ископаемых (на 5%) и производство табака (на 4%).