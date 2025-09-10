Росстат сообщил о первой месячной дефляции с 2022 года

Росстат сообщил о первой с августа 2022 года месячной дефляции – в августе 2025-го цены снизились на 0,4 процента. Индекс потребительских цен по сравнению с июлем составил 99,6 процента, а с декабрем прошлого года – 103,94 процента. Данные приводит РИА Новости.

В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14 процента против 8,79 процента в июле. Наибольшее снижение за месяц зафиксировано в сегменте продовольствия – цены упали на 0,91 процента против 0,64 процента месяцем ранее. Однако по сравнению с августом прошлого года они все же выросли на 9,79 процента.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,42 процента после роста на 0,19 процента в июле. В годовом выражении цены увеличились на 3,87 процента. Услуги, напротив, в месячном разрезе подешевели на 0,62 процента, но по сравнению с прошлым годом их стоимость выросла на 11,14 процента.

С 2 по 8 сентября недельная инфляция составила 0,1 процента. С начала 2025 года цены в целом выросли на 4,03 процента. В годовом выражении на 8 сентября показатель инфляции равнялся 8,1 процента против 8,11 процента неделей ранее. Наиболее заметное снижение произошло в сегменте плодоовощной продукции – минус 1,99 процента, тогда как остальные продукты подорожали на 0,24 процента. Цены на непродовольственные товары за неделю прибавили 0,21 процента, услуги – 0,06 процента.