Росстат: сколько заработали гостиницы Татарстана в 2023 году

Гостиницы Татарстана за 2023 год заработали 20,1 млрд рублей, следует из данных Росстата. Отметим, что татарстанские пункты размещения попали на 7 место в топе самых прибыльных российских гостиниц.

Больше всего в прошлом году заработали гостиницы Краснодарского края (179,5 млрд рублей). Второе место в этом рейтинге заняла Москва (121,4 млрд рублей), а третье – Санкт-Петербург (58,2 млрд). В топ-5 также попали Московская область (50,6 млрд) и Ставропольский край (44,5 млрд).

В «десятке» самых прибыльных, помимо РТ, оказались Крым (29,6 млрд), Ленинградская (18,4 млрд), Тюменская (16,7 млрд), Свердловская (16 млрд) области.

Интересно, что гостиницы в вышеупомянутых 10 регионах заработали в совокупности 555 млрд рублей – это 67,5% от общего дохода всех российских гостиниц (821,8 млрд рублей в прошлом году).