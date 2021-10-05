В Татарстане доля отказников от переписи населения составляет менее 1%

В Татарстане доля отказавшихся проходить Всероссийскую перепись традиционно составляет менее 1%. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

Она отметила, что в республике всегда наблюдается очень маленький процент отказников, при этом в 2021 году татарстанцы смогут пройти перепись самостоятельно через портал госуслуг. Это обезопасит население от рисков заражения Covid-19.

Однако если люди откажутся участвовать в любом формате, то используются только количественные показатели, не касающиеся качественных вопросов.

«Вопросы о гражданстве, национальной принадлежности и другие не используются при административных данных. Мы надеемся, что самосознательность наших граждан останется на традиционно высоком уровне», — выразила надежду Гатауллина.

Отдельное внимание спикер уделила сельским жителям, которые не всегда обладают доступом к гаджетам и учетной записью на ЕСИА.

«Жители сельских поселений активнее идут на контакт. И если в городе мы не всегда знаем наших соседей, то на селе наши переписчики — это или родственники, или соседи тех людей, к кому они заходят. Поэтому меньше всего вопросов по доступу в помещение встает на селе», — добавила докладчик.