news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 октября 2021  12:48
Эльза Кузнецова

В Татарстане доля отказников от переписи населения составляет менее 1%

news_top_970_100

В Татарстане доля отказавшихся проходить Всероссийскую перепись традиционно составляет менее 1%. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

Она отметила, что в республике всегда наблюдается очень маленький процент отказников, при этом в 2021 году татарстанцы смогут пройти перепись самостоятельно через портал госуслуг. Это обезопасит население от рисков заражения Covid-19.

Однако если люди откажутся участвовать в любом формате, то используются только количественные показатели, не касающиеся качественных вопросов. 

«Вопросы о гражданстве, национальной принадлежности и другие не используются при административных данных. Мы надеемся, что самосознательность наших граждан останется на традиционно высоком уровне», — выразила надежду Гатауллина.

Отдельное внимание спикер уделила сельским жителям, которые не всегда обладают доступом к гаджетам и учетной записью на ЕСИА.

«Жители сельских поселений активнее идут на контакт. И если в городе мы не всегда знаем наших соседей, то на селе наши переписчики — это или родственники, или соседи тех людей, к кому они заходят. Поэтому меньше всего вопросов по доступу в помещение встает на селе», — добавила докладчик.

#Перепись-2021
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное