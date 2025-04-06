Росстат: Россияне стали дольше ждать транспорт и реже им пользоваться

Среднее время ожидания общественного транспорта в России в 2024 году достигло максимального значения как минимум за девять лет – 15 минут и 48 секунд в обе стороны. Это почти на четыре минуты больше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные исследования условий жизни, проведенного Росстатом и проанализированного РИА Новости.

До 2024 года показатель не превышал 12 минут, и нынешний рост стал рекордным с 2016 года – более ранние данные Росстат не публиковал. Несмотря на рост времени ожидания, россияне стали пользоваться общественным транспортом реже: число поездок сократилось с 18 до 17 в месяц за два года. При этом среднее время в пути увеличилось и составило 42 минуты и 42 секунды – это на две минуты больше, чем в 2022 году.

Общее число граждан, регулярно пользующихся общественным транспортом, также уменьшилось: в 2022 году их было 53,5%, а в 2024 – 50,5%. Наиболее активными пользователями остаются молодежь в возрасте 15-24 лет и пожилые люди старше 70 лет.

Исследование проходит раз в два года и охватывает 60 тысяч домохозяйств по всей стране. Предыдущий опрос был проведен в 2022 году.