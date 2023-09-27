Росстат: Россия в январе-августе увеличила производство золота на 3,8%

В опубликованном отчете Росстата за период с января по август 2023 года увеличение производства золота в РФ составило 3,8 процента.

При подсчетах учитывалось необработанное или полуобработанное золото, а также в виде порошка.

Заметим, что абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов Росстат не приводит.