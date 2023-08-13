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Руc Тат
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Происшествия 13 августа 2023 12:29

Росстат рассказал об уровне младенческой смертности в Татарстане

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С января по июнь 2023 года в Республике Татарстан увеличилось число младенческой смертности, следует из данных Росстата.

За первые шесть месяцев 2023 года в Татарстане скончались 57 младенцев до года. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, на одну тысячу новорожденных зарегистрировано 3,1 случая смерти, что превышает показатель прошлого года – 2,8.

Следует отметить, что рост младенческой смертности также зафиксирован в Марий Эл, Мордовии, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях.

#статистика #младенческая смертность #Татарстан
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