Росстат рассказал об уровне младенческой смертности в Татарстане

С января по июнь 2023 года в Республике Татарстан увеличилось число младенческой смертности, следует из данных Росстата.

За первые шесть месяцев 2023 года в Татарстане скончались 57 младенцев до года. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, на одну тысячу новорожденных зарегистрировано 3,1 случая смерти, что превышает показатель прошлого года – 2,8.

Следует отметить, что рост младенческой смертности также зафиксирован в Марий Эл, Мордовии, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях.