Росстат посоветовал татарам Башкортостана переписываться через портал госуслуг

Замруководителя Росстата Павел Смелов посоветовал всем, кто сомневается в компетентности переписчика, проходить процедуру Всероссийской переписи населения на портале госуслуг РФ. Об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Татарстана.

«Если вы боитесь, что переписчик может допустить ошибку, то я вам советую самим зайти на портал госуслуг и заполнить там без ошибок свой переписной лист и на членов своего домохозяйства. Если переписчик при вас заполняет вашу анкету, вы видите, правильно ли он заполняет все ваши данные. После этого вы должны видеть, что он нажал на кнопку "Завершить опрос". Так, кроме нас в центральном офисе Росстата, эту анкету не увидит больше. Поэтому изменить что-либо там уже нельзя. Никакой переписчик никаких изменений в переписной лист внести уже не сможет. Вы можете ничего не бояться», – сказал Смелов.

Вопрос представителю Росстата был задан не просто так. Как сообщает портал KazanFirst, от татар Башкортостана поступают сообщения, что по домам в районах ходят переписчики и опрашивают местное население. Татары Башкортостана опасаются, что переписчики могут как-то иначе записать их национальную идентичность.

У замруководителя Росстата также спросили, остаются ли на портале госуслуг данные, которые гражданин заполнил, когда проходил перепись.

«Нет, в Госуслугах ничего не остается. Вся информация после нажатия на сайте госуслуг кнопки "Завершить перепись" уходит к нам, в единую информационную базу Росстата. На портале госуслуг никакой копии с вашими данными не сохраняется. Данные гражданина нигде больше не будут, кроме как в Росстате», – пояснил Смелов.