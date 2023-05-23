Росстат: После выхода на пенсию россияне продолжают работать еще более 7 лет

В среднем продолжительность трудового стажа после выхода на пенсию у россиян составляет семь с половиной лет. В 2022 году он составил 7,47 года. Данные исследования Росстата проанализировал РБК.



В материале отмечается, что россияне, вышедшие на пенсию по старости, работают в среднем лишь 2,3 года. При этом дольше всех работают получатели пенсии по инвалидности – 11,82 года. Граждане, получающие досрочную трудовую и военную пособия, трудятся еще около 7,5 лет. Обе эти категории выходят на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста.

В целом около 17,8% опрошенных сообщили Росстату о том, что они продолжают работу после назначения пенсии. Однако, по данным РБК, это значение несколько ниже официальных данных. 1 января 2023 года Социальный фонд России насчитывал 7,9 млн работающих пенсионеров (18,9% от 41,8 млн граждан пенсионного возраста), но эти цифры включали только получателей пенсий по линии Соцфонда без учета «военных» пенсионеров.