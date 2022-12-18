Росстат подсчитал, насколько за год подорожали оливье и сельдь под шубой

Росстат рассчитал стоимость традиционных новогодних салатов – оливье и сельди под шубой. Так, за год – с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года – стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по стране на 8,53% для оливье и на 5,52% для сельди под шубой. Инфляция по итогам ноября составила 11,98%.

Для «Оливье» больше всего выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы – на (+)17,94% за год. На (+)14,41% подорожал майонез, на 7,83% – вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи – к примеру, картофель скинул 33,26% прошлогодней цены.

На удорожание селедки под шубой повлиял рост цен на сельдь (за год она подорожала на (+)18,39% и майонез (+)14,41%. Остальные пять ингредиентов – куриные яйца и овощи – подешевели.

За основу ведомство взяло рецепт оливье: по 400 г вареной колбасы, маринованных огурцов, картофеля, 100 г лука, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза.

По селедке под шубой данные рассчитывали, исходя их рецепта: 350 г сельди, 2 куриных яйца, 200 г моркови, 400 г картофеля, 100 г лука, 300 г свеклы, 300 г майонеза. Инфляция по итогам ноября составила 11,98%.