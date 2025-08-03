Росстат: Почти 32% россиян получают более 100 тыс. в месяц

Доля россиян, чья среднемесячная зарплата до вычета налогов превышает 100 тысяч рублей, в 2025 году выросла до 31,9%. Это почти в два раза больше, чем два года назад, когда аналогичный показатель составлял 17,4%. Такие данные приводит РИА Новости на основе статистики Росстата.

Исследование проводилось в апреле текущего года и охватило 95,4 тысячи организаций (без учета малого бизнеса). Общая численность работников, участвовавших в обследовании, составила 28,4 миллиона человек.

Согласно данным, зарплату в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2% сотрудников, от 150 до 200 тысяч – 6,9%, от 200 до 400 тысяч – 6,3%. Более 400 тысяч рублей зарабатывают 1,5% опрошенных.

Еще 13,1% россиян получают от 80 до 100 тысяч рублей, 17% – от 60 до 80 тысяч. Самая массовая группа – те, кто зарабатывает от 40 до 60 тысяч рублей, их доля составляет 20,2%. Зарплату от 22,4 до 40 тысяч рублей имеют 15,2% работников.

Ниже установленного минимального размера оплаты труда (22,4 тыс. руб.) получают 2,6% работающих. Для сравнения: в 2023 году таких было 2,4%, но тогда и сам МРОТ был меньше – 16,2 тысячи рублей.