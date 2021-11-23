Росстат планирует опубликовать результаты сельхозпереписи 2021 года в декабре

Росстат планирует опубликовать результаты сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в декабре. Об этом сообщила начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата Наталья Шашлова на совещании в Минсельхозпроде РТ.

«Завершается процесс консолидации данных, полученных в ходе микропереписи. Планируем в декабре опубликовать данные», — сказала докладчик.

Она отметила, что при обработке информации пока не наблюдается «резких перепадов по сравнению с переписью 2016 года». «Мы не можем пока раскрыть все данные, потому что идет процесс обработки. Поэтому сейчас говорим в целом», — уточнила начальник управления Росстата.

Шашлова заметила, что по предварительным данным в России уменьшилось количество типов сельхозорганизаций. Кроме того, идет снижение числа крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

«В то же время сельхозугодья в расчете на одно хозяйство сокращаются незначительно в целом по России, это примерно 1,5%. По КФХ и ИП в полтора раза увеличился размер на одно хозяйство. Что касается личных подсобных хозяйств, то 0,5 гектара на одно хозяйство повторяют данные переписи 2016 года. Но это предварительно. По некоммерческим товариществам, несмотря на незначительное увеличение их числа, сокращается площадь в среднем на одно хозяйство», — подчеркнула она.

В сельскохозяйственной микропереписи приняли участие 45 тыс. временных переписных работников, было создано около 35 тыс. счетных, 6 тыс. инструкторских и более 2 тыс. переписных участков. В этой переписи использовали 35 тыс. планшетов. В целом по России только 0,4% респондентов отказались отвечать на вопросы переписчиков.

«Впервые был организован спутниковый мониторинг во всех субъектах РФ. Основные показатели, которые были записаны, — пашня, общая посевная площадь, пастбища, сенокосы. А также использовали беспилотники в шести регионах», — рассказала Шашлова.

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Дмитрий Кенчадзе убежден, что микроперепись прошла успешно. «Это определенно качественная оценка сельскохозяйственной отрасли страны», — заявил он по видеосвязи.

По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, результаты сельскохозяйственной микропереписи позволят отследить процессы, связанные с мобильностью сельского населения в межпереписной период.

«Полученная информация позволит разработать перспективные территориальные схемы развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что совершенно необходимо для эффективного управления АПК республики», — подытожил он.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа. Последнюю сельхозперепись Росстат провел в 2016 году. Тогда в России было зарегистрировано 36 тыс. сельскохозяйственных организаций, из них 67% — малые предприятия.