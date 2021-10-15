Росстат: Обрабатываем 350 анкет в секунду при электронной переписи населения

Начавшаяся в России перепись населения является первой, которая проводится в цифровом формате. Применение digital-технологий позволит точнее и оперативнее собирать и обрабатывать полученную от населения информацию. Особую актуальность цифровизация переписи приобрела с началом пандемии коронавируса. Об этом на брифинге журналистам озвучил замруководителя Росстата Павел Смелов.

«Самая главная из особенностей переписи в том, что мы запустили ее на портале госуслуг. В текущих условиях это самый удобный и лучший формат из тех, который может быть. Любой человек может зайти дома на портал госуслуг и переписать сразу всю свою семью, избежав лишних социальных контактов», – отметил Смелов.

По его словам, среднее время заполнения такой анкеты составит всего 20 минут.

«Скорость передачи данных у нас обеспечена колоссальная – 350 анкет в секунду. Никаких сбоев и задержек быть не должно», – резюмировал замглавы Росстата.

