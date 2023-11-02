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Росстат назвал продукты, которые подорожали за неделю
За период с 24 по 30 октября из продуктов в России сильнее всего подорожали куриные яйца. Это следует из данных Росстата о динамике потребительских цен за неделю.
«<…> выросли цены: на яйца куриные — на 2,3%, сосиски, сардельки — на 0,8%, колбасы вареные и рис — на 0,7%, баранину — на 0,6%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,5%», — сказано в исследовании.
Подорожали также куриное мясо, сливочное масло, черный чай (на 0,4%), говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, пастеризованное молоко и хлеб (на 0,3%). Меньше всего подросли цены на подсолнечное масло (на 0,2%), творог и гречку (на 0,1%).
При этом незначительное удешевление показали фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшено (на 0,4%), маргарин и вермишель (на 0,3%), сахар-песок (на 0,2%), мясные консервы для детского питания, сыры и пшеничная мука (на 0,1%).
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