Росстат назвал отрасль с самой высокой средней зарплатой в России
Самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована в сфере трубопроводного транспорта. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.
По итогам мая средняя зарплата работников отрасли составила 295 978 рублей. По сравнению с апрелем показатель значительно вырос: месяцем ранее средний размер оплаты труда в сфере трубопроводного транспорта составлял 200 391 рубль.
Таким образом, за месяц средняя заработная плата в отрасли увеличилась почти на 95,6 тыс. рублей.