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Экономика 30 июля 2026 08:41

Росстат назвал отрасль с самой высокой средней зарплатой в России

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Росстат назвал отрасль с самой высокой средней зарплатой в России
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована в сфере трубопроводного транспорта. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.

По итогам мая средняя зарплата работников отрасли составила 295 978 рублей. По сравнению с апрелем показатель значительно вырос: месяцем ранее средний размер оплаты труда в сфере трубопроводного транспорта составлял 200 391 рубль.

Таким образом, за месяц средняя заработная плата в отрасли увеличилась почти на 95,6 тыс. рублей.

#средняя зарплата #зарплата #высокая зарплата #росстат
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