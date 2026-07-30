Росстат назвал отрасль с самой высокой средней зарплатой в России

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Самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована в сфере трубопроводного транспорта. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.

По итогам мая средняя зарплата работников отрасли составила 295 978 рублей. По сравнению с апрелем показатель значительно вырос: месяцем ранее средний размер оплаты труда в сфере трубопроводного транспорта составлял 200 391 рубль.

Таким образом, за месяц средняя заработная плата в отрасли увеличилась почти на 95,6 тыс. рублей.